Представитель Дзюбы о штрафе футболиста за нарушение ПДД: журналистам нечем заняться

Леонид Гольдман, представляющий интересы нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, отреагировал на новость о том, что в отношении игрока возбудили исполнительное производство из-за штрафа ГИБДД, заявив, что журналистам нечем заняться, передает Александра Кержакова (233). Дзюба забивал в матчах РПЛ, Кубка России, Суперкубка России, Евро, чемпионата мира, Лиги наций, а также в чемпионате Турции.

В тольяттинский клуб Дзюба перешел в летнее трансферное окно 2024 года после ухода из «Локомотива» в статусе свободного агента. 1 июня «Акрон» объявил о продлении контракта с Дзюбой до конца сезона-2025/26.

Ранее Дзюба пошутил насчет драки Федора Смолова.