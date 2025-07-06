«Даже тут промахнулся»: Дзюба пошутил насчет драки Смолова

Дзюба пошутил насчет драки Смолова: если уж бьешь, то с первой надо попадать

Нападающий сборной России и тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба с юмором отреагировал на драку с участием футболиста Федора Смолова. Его слова приводит Sport24.

«Если уж бьешь, то с первой надо попадать. Даже тут промахнулся», — заявил Дзюба.

28 мая Смолов устроил драку в одном из ресторанов сети «Кофемания» в Москве. По одной из версий, двое посетителей за соседним столиком во всеуслышание обсуждали спортсмена. Смолов подошел к ним, чтобы разобраться в ситуации, но в результате между мужчинами произошла драка. Футболист кулаком ударил оппонентов в лицо, и впоследствии пострадавшие написали заявление в полицию.

Потасовка случилась в той же «Кофемании», где в 2018 году устроили драку футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Тогда спортсменов обвинили в побоях и хулиганстве, а в 2019 году суд приговорил первого к 1,5 года колонии общего режима и второго — к одному году и пяти месяцам колонии общего режима. В сентябре 2019 года суд решил удовлетворить просьбу Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении, после этого футболисты вышли на свободу.

Ранее Смолов подал заявление о вымогательстве и мошенничестве.