Футболиста тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбу разыскивают судебные приставы из-за просроченных штрафов ГИБДД, сообщает Shot.

В апреле 2025 года Дзюба неправильно припарковался. Ему был выписан штраф в размере 4,5 тысяч рублей, который он не оплатил. Всего у Дзюбы 12 неоплаченных нарушений почти на 20 тысяч рублей. С 2019 года у Дзюбы 396 штрафов на сумму 400 тысяч рублей.

9 марта 2025 года Дзюба забил 234-й гол в своей карьере, отправив мяч в ворота «Крыльев Советов» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Он опередил по этому показателю бывшего футболиста петербургского «Зенита» Александра Кержакова (233). Дзюба забивал в матчах РПЛ, Кубка России, Суперкубка России, Евро, чемпионата мира, Лиги наций, а также в чемпионате Турции.

В тольяттинский клуб Дзюба перешел в летнее трансферное окно 2024 года после ухода из «Локомотива» в статусе свободного агента. 1 июня «Акрон» объявил о продлении контракта с Дзюбой до конца сезона-2025/26.

Ранее Дзюба раскрыл свою футбольную мечту.