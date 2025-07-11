Путин поручил создать центры по адаптивному спорту

Путин поручил создать в каждом регионе центры по адаптивному спорту

Президент России Владимир Путин поручил правительству создать в каждом регионе спортивных центров для подготовки в области адаптивного спорта. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Правительству совместно с исполнительными органами субъектов России при участии органов местного самоуправления принять меры, направленные на создание спортивных школ (центров), осуществляющих спортивную подготовку в области адаптивного спорта», — говорится в заявлении.

Также Путин поручил увеличить количество соревнований, которые проводятся одновременно и с инвалидами, и людьми с ограниченными возможностями, и не относящихся к этим группам.

Ранее сообщалось, что Путин поручил проводить спортивные соревнования с участием инвалидов-героев СВО.

Первый доклад о мероприятии президент поручил представить не позднее 1 декабря, далее — каждый год. Ответственным назначили премьер-министра России Михаила Мишустина.

Ранее Сергей Карякин заявил, что не стремился стать политиком.