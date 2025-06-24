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Карякин заявил, что не стремился стать политиком

Карякин: никогда не стремился стать политиком, но сейчас чувствую себя комфортно
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Павел Лисицын/РИА Новости

Шахматист Сергей Карякин, который сейчас является сенатором от Крыма, заявил, что никогда не стремился занять политическую должность, отметив что сейчас чувствует себя комфортно. Его слова приводит РИА Новости.

«Мне кажется, у каждого свой путь. Я, например, никогда не стремился к политической должности, но так получилось, что в итоге стал сенатором. Подобная работа подходит не всем, но про себя скажу, что мне комфортно», — заявил Карякин.

Карякин 21 марта 2022 года по решению комиссии (FIDE) по этике и дисциплине был отстранен на полгода из-за своего открытого письма на имя Владимира Путина. В сентябре стало известно об окончании срока его дисквалификации.

В 2022 году FIDE приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты смогут принимать участие в соревнованиях под флагами Федерации шахмат России (ФШР) / Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.

Ранее сообщалось, что лучший шахматист мира станет отцом.

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