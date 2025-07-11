На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин поручил проводить спортивные соревнования с участием инвалидов-героев СВО

Кремль: Путин поручил в 2026 году организовать кубок защитников Отечества
true
true
true
close
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил со следующего года организовать спортивные соревнования — кубок защитников Отечества, с участием героев СВО с инвалидностью. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Представить проект указа Президента Российской Федерации о проведении начиная с 2026 года комплексных многоэтапных спортивных соревнований «Кубок защитников Отечества» с участием ветеранов боевых действий и ветеранов военной службы, занимающихся адаптивным спортом, предусмотрев учреждение приза Президента Российской Федерации за победу на всероссийском этапе указанных соревнований»‎, — сказано в сообщении.

Первый доклад о мероприятии президент поручил представить не позднее 1 декабря, далее — каждый год. Ответственным назначили премьер-министра России Михаила Мишустина.

11 июля вице-спикер палаты парламента Ирина Яровая рассказала, что на рассмотрение Государственной думы скоро будет внесен законопроект о праве опекунов погибших бойцов СВО на получение социальной поддержки. По словам Яровой, на данный момент получена позиция профильных министерств в виде поддержки. Она добавила, что в скором времени предложение будет реализовано в качестве законодательной инициативы.

Ранее в «Народном фронте» подвели итоги помощи участникам СВО за три года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами