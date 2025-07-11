Путин поручил проводить спортивные соревнования с участием инвалидов-героев СВО

Президент России Владимир Путин поручил со следующего года организовать спортивные соревнования — кубок защитников Отечества, с участием героев СВО с инвалидностью. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Представить проект указа Президента Российской Федерации о проведении начиная с 2026 года комплексных многоэтапных спортивных соревнований «Кубок защитников Отечества» с участием ветеранов боевых действий и ветеранов военной службы, занимающихся адаптивным спортом, предусмотрев учреждение приза Президента Российской Федерации за победу на всероссийском этапе указанных соревнований»‎, — сказано в сообщении.

Первый доклад о мероприятии президент поручил представить не позднее 1 декабря, далее — каждый год. Ответственным назначили премьер-министра России Михаила Мишустина.

11 июля вице-спикер палаты парламента Ирина Яровая рассказала, что на рассмотрение Государственной думы скоро будет внесен законопроект о праве опекунов погибших бойцов СВО на получение социальной поддержки. По словам Яровой, на данный момент получена позиция профильных министерств в виде поддержки. Она добавила, что в скором времени предложение будет реализовано в качестве законодательной инициативы.

Ранее в «Народном фронте» подвели итоги помощи участникам СВО за три года.