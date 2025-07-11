«Ростов» объявил о подписании контракта с молодым африканским футболистом

19-летний нигерийский нападающий Ибрагим Мафус Аджаса подписал контракт с «Ростовом». Об этом сообщает официальный Telegram-канал команды.

Срок соглашения с футболистом не разглашается. Предыдущим клубом нигерийца был «Модерн Спорт» из Египта.

«Ростов» завершил чемпионат сезона-2024/25 на восьмом месте, набрав 39 очков. Чемпионом стал «Краснодар» — команда оформила победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак».

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля. Расписание первых семи туров уже известно.

Ранее «Зенит» проиграл «Балтике».