Экс-президент «Спартака» об «Оренбурге» в РПЛ: ожидаемо, что чаша весов склонится в пользу «Зенита»

Червиченко об «Оренбурге» в РПЛ: ожидаемо, что все сложится в пользу «Зенита»

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на информацию о том, что «Оренбург» заменит московское «Торпедо» в Российской премьер-лиге (РПЛ), назвав это ожидаемым, передает «Чемпионат».

«Было ожидаемо, что чаша весов склонится в пользу «Зенита». Так и произошло. Думаю, вся история с «Торпедо» была направлена на то, чтобы в следующем сезоне РПЛ у «Зенита» было больше друзей», — сказал Червиченко.

10 июля было принято решение исключить «Торпедо» из РПЛ из-за подкупа судей.

Помимо исключения, клуб оштрафован на ₽5 млн. За нарушение статей Дисциплинарного регламента за попытку организации договорных матчей были отстранены от любой футбольной деятельности владелец клуба Леонид Соболев на пять лет, а директор Валерий Скородумов — на десять.

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время совещания по видеосвязи с членами Госсовета заявил, что «Крылья Советов» должны заплатить 36 млн рублей за взятки судьям. 28 ноября он сообщил, что соответствующее заявление было передано в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось о том, что «Оренбург» заменит «Торпедо» в РПЛ.