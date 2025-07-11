Экс-игрок «Зенита» о замене «Торпедо» в РПЛ: скользкая история

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов заявил, что между «Оренбургом» и екатеринбургским «Уралом» надо провести матч, чтобы выявить команду, которая займет место московского «Торпедо» в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Матч ТВ».

«Нужно было провести стыковой матч. Но я понимаю, что этого не будет. Очень скользкая история. Очень важно, что РФС быстро принял решение по «Торпедо». Теперь еще быстрее надо решать по замене», — сказал Радимов.

10 июля было принято решение исключить «Торпедо» из РПЛ из-за подкупа судей.

Помимо исключения, клуб оштрафован на ₽5 млн. За нарушение статей Дисциплинарного регламента за попытку организации договорных матчей были отстранены от любой футбольной деятельности владелец клуба Леонид Соболев на пять лет, а директор Валерий Скородумов — на десять.

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время совещания по видеосвязи с членами Госсовета заявил, что «Крылья Советов» должны заплатить 36 млн рублей за взятки судьям. 28 ноября он сообщил, что соответствующее заявление было передано в правоохранительные органы.

Ранее в «Торпедо» приняли решение о будущем команды.