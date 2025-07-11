В «Торпедо» приняли решение о будущем команды

В «Торпедо» приняли решение заявиться в Первую лигу

Московское «Торпедо» после исключения из Российской премьер-лиги (РПЛ) приняло решение заявиться в Первую лигу, передает «Матч ТВ» .

Российский футбольный союз (РФС) оставил «Торпедо» возможность заявиться в Первую лигу или турнир рангом ниже при желании нового руководства клуба.

Торпедовцы приняли решение играть в Первой лиге, а домашним стадионом планируется заявить «Арену Химки», где команды выступала в прошлом сезоне.

10 июля было принято решение исключить «Торпедо» из РПЛ из-за подкупа судей.

Помимо исключения, клуб оштрафован на ₽5 млн. За нарушение статей Дисциплинарного регламента за попытку организации договорных матчей были отстранены от любой футбольной деятельности владелец клуба Леонид Соболев на пять лет, а директор Валерий Скородумов — на десять.

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время совещания по видеосвязи с членами Госсовета заявил, что «Крылья Советов» должны заплатить 36 млн рублей за взятки судьям. 28 ноября он сообщил, что соответствующее заявление было передано в правоохранительные органы.

Ранее была названа причина, по которой исключили «Торпедо» из РПЛ.