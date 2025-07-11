Экс-футболист «Спартака» призвал расширить РПЛ до 18 команд

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой призвал в своем Telegram-канале расширить Российскую премьер-лигу (РПЛ) до 18 команд.

«15 команд точно оставлять нельзя. А если завтра еще кто-то закончит существование, мы что, 14 команд в лиге оставим? У нас страна огромная, в РПЛ должно быть минимум 18 команд», — написал Мостовой.

10 июля из РПЛ было исключено московское «Торпедо».

Помимо исключения, клуб оштрафован на ₽5 млн. За нарушение статей Дисциплинарного регламента за попытку организации договорных матчей были отстранены от любой футбольной деятельности владелец клуба Леонид Соболев на пять лет, а директор Валерий Скородумов — на десять.

Также в МВД сообщили, что российский арбитр Богдан Головко через посредника получил 1,5 миллиона рублей от руководителей «Торпедо» за обеспечение необходимого результата в матче Первой лиги с «КАМАЗом». В поединке, который закончился со счетом 1:1 и помог «Торпедо» напрямую выйти в Российскую премьер-лигу (РПЛ), Головко ошибочно не назначил пенальти в ворота московского клуба. Головко отправлен под домашний арест. Посреднику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее экс-футболист петербургского «Зенита» поддержал исключение «Торпедо» из РПЛ.