Экс-футболист «Зенита» поддержал исключение «Торпедо» из РПЛ

Экс-футболист Радимов об исключении «Торпедо» из РПЛ: туда им и дорога

Экс-полузащитник петербургского «Зенита» Владислав Радимов поддержал исключение московского «Торпедо» из Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Матч ТВ».

«Что касается наказания «Торпедо»: если все то, что возникает в прессе: и подкуп, и прочее, то туда им и дорога. Это прецедент, и такого в нашем футболе не должно быть», — сказал Радимов.

Решение было принято 10 июля.

Помимо исключения, клуб оштрафован на ₽5 млн. За нарушение статей Дисциплинарного регламента за попытку организации договорных матчей были отстранены от любой футбольной деятельности владелец клуба Леонид Соболев на пять лет, а директор Валерий Скородумов — на десять.

Также в МВД сообщили, что российский арбитр Богдан Головко через посредника получил 1,5 миллиона рублей от руководителей «Торпедо» за обеспечение необходимого результата в матче Первой лиги с «КАМАЗом». В поединке, который закончился со счетом 1:1 и помог «Торпедо» напрямую выйти в Российскую премьер-лигу (РПЛ), Головко ошибочно не назначил пенальти в ворота московского клуба. Головко отправлен под домашний арест. Посреднику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее стало известно, сколько арбитров получили взятки от руководства «Торпедо».