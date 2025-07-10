Стало известно, сколько арбитров получили взятки от руководства «Торпедо»

Бывший генеральный директор «Торпедо» Валерий Скородумов в беседе с силовыми структурами Российской Федерации назвал фамилии 12 судей, которые замешаны в договорных поединках. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Он заявил, что давал им взятки для влияния на результаты матчей команды.

Решение было принято 10 июля.

Помимо исключения, клуб оштрафован на ₽5 млн. За нарушение статей Дисциплинарного регламента за попытку организации договорных матчей были отстранены от любой футбольной деятельности владелец клуба Леонид Соболев на пять лет, а директор Валерий Скородумов — на десять.

Также в МВД сообщили, что российский арбитр Богдан Головко через посредника получил 1,5 миллиона рублей от руководителей «Торпедо» за обеспечение необходимого результата в матче Первой лиги с «Камазом». В поединке, который закончился со счетом 1:1 и помог «Торпедо» напрямую выйти в Российскую премьер-лигу (РПЛ), Головко ошибочно не назначил пенальти в ворота московского клуба. Головко отправлен под домашний арест. Посреднику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее была названа причина, по которой исключили «Торпедо» из РПЛ.