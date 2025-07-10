Названа причина, по которой исключили «Торпедо» из РПЛ

Решение об исключении московского «Торпедо» из списка участников Российской премьер‑лиги на предстоящий сезон обусловлено тем, что нарушения клуба носили системный характер. Об этом пишет «Матч ТВ».

«Торпедо» наказано за попытку организации договорных матчей в футбольных соревнованиях в соответствии со статьей 6, частью 2 статьи 124.2 дисциплинарного регламента Российского футбольного союза. Речь идет сразу о нескольких договорных матчах.

«Попытки повлиять на результаты матчей носили системный характер и были зафиксированы минимум в трех эпизодах по трем разным матчам. Это свидетельствует о согласованных действиях фигурантов дела», — указал источник, знакомый с ситуацией.

Решение было принято 10 июля.

Помимо исключения, клуб оштрафован на ₽5 млн. За нарушение статей Дисциплинарного регламента за попытку организации договорных матчей были отстранены от любой футбольной деятельности владелец клуба Леонид Соболев на пять лет, а директор Валерий Скородумов — на десять.

Также в МВД сообщили, что российский арбитр Богдан Головко через посредника получил 1,5 миллиона рублей от руководителей «Торпедо» за за обеспечение необходимого результата в матче Первой лиги с «Камазом». В поединке, который закончился со счетом 1:1 и помог «Торпедо» напрямую выйти в Российскую премьер-лигу (РПЛ), Головко ошибочно не назначил пенальти в ворота московского клуба. Головко отправлен под домашний арест. Посреднику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее экс-глава «Локомотива» назвала команду, которая должна заменить «Торпедо» в РПЛ.