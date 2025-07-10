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Стало известно, какую сумму получил судья договорного матча «Торпедо»

МВД: Главный арбитр матча между «Торпедо» и «КАМАЗом» получил 1,5 млн рублей
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Российский арбитр Богдан Головко получил 1,5 миллиона рублей от руководителей «Торпедо» за за обеспечение необходимого результата в матче Первой лиги с «Камазом». Об этом сообщает МВД России.

Указано, что деньги арбитр получил через посредника. В поединке, который закончился со счетом 1:1 и помог «Торпедо» напрямую выйти в Российскую премьер-лигу (РПЛ), Головко ошибочно не назначил пенальти в ворота московского клуба.

«В жилищах главного арбитра матча и посредника проведены обыски, в результате которых изъяты средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Подозреваемые задержаны, им предъявлены обвинения в преступлении, предусмотренном статьей 184 УК РФ», — сообщила Ирина Волк.

Головко отправлен под домашний арест. Посреднику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

10 июля было принято решение исключить «Торпедо» из РПЛ.

Помимо исключения, клуб оштрафован на ₽5 млн. За нарушение статей Дисциплинарного регламента за попытку организации договорных матчей были отстранены от любой футбольной деятельности владелец клуба Леонид Соболев на пять лет, а директор Валерий Скородумов — на десять.

Ранее экс-глава «Локомотива» назвала команду, которая должна заменить «Торпедо» в РПЛ.

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