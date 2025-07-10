Экс-глава «Локомотива» назвала команду, которая должна заменить «Торпедо» в РПЛ

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская выразила мнение, что вместо исключенного из Российской премьер-лиги (РПЛ) «Торпедо» в лиге должен играть екатеринбургский «Урал». Ее слова приводит «Советский спорт».

«Не думала, что «Торпедо» могут наказать настолько жестко. Жалко команду. Очень жёсткое наказание для клуба. Самое оптимальное решение сейчас для РПЛ — добавить «Урал». Надеюсь, что их добавят. Почему они, а не «Оренбург»? Потому что «Зениту» очень много тогда получается», — заявила Смородская.

10 июля стало известно, что «Торпедо» исключили из РПЛ.

Помимо исключения, клуб оштрафован на ₽5 млн. За нарушение статей Дисциплинарного регламента за попытку организации договорных матчей были отстранены от любой футбольной деятельности владелец клуба Леонид Соболев на пять лет, а директор Валерий Скородумов — на десять.

Ранее стало известно, что грозит судье, задержанному по делу «Торпедо».