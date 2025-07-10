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МИД России взял на контроль вопрос с задержанием Касаткина

МИД России взял на контроль вопрос с задержанным во Франции Касаткиным
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Владимир Астапкович/РИА Новости

МИД РФ взял на контроль ситуацию с задержанным в Париже в июне российским баскетболистом Даниилом Касаткиным, заявил замглавы российского министерства Сергей Рябков. Об этом пишет РИА Новости.

«Да, конечно», — заявил Рябков, отвечая на соответствующий вопрос.

Французский суд ранее отказал Касаткину в освобождении под судебный контроль.

О задержании Касаткина во Франции по запросу США стало известно 9 июля, при этом само задержание произошло еще 21 июня. В США российского спортсмена подозревают в причастности к хакерской сети, которая работала с помощью программ-вымогателей. При этом сам спортсмен отрицает все обвинения. В США ему может грозить до 20 лет тюремного заключения.

Касаткин перебрался в США в 2016 году, сначала окончил школу в штате Вирджиния, а потом поступил в институт в Пенсильвании. Позднее спортсмен вернулся в Россию и последние четыре сезона играл в команде МБА-МАИ и являлся одним из лидеров коллектива. Он покинул клуб в связи с истечением срока контракта.

Ранее в Единой лиге ВТБ призвали справедливо рассматривать дело Касаткина.

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