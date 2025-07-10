Во Франции отказались освобождать баскетболиста Касаткина из-за опасений побега из страны

Французский суд отказал в освобождении 26-летнего российского баскетболиста Даниила Касаткина под судебный контроль. Об этом в комментарии РИА Новости заявил адвокат спортсмена Фредерик Бело.

Согласно его словам, такое решение было принято из-за того, что французская сторона заявила об отсутствии гарантий нахождения баскетболиста в стране после его освобождения.

«Нам было отказано, потому что следственная палата сочла, что он не предоставил достаточно гарантий, несмотря на то, что невеста Касаткина арендовала квартиру и несмотря на то, что он предложил внести залог», — отметил он.

О задержании Касаткина во Франции по запросу США стало известно 9 июля, при этом само задержание произошло еще 21 июня. В США российского спортсмена подозревают в причастности к хакерской сети, которая работала с помощью программ-вымогателей. При этом сам спортсмен отрицает все обвинения. В США ему может грозить до 20 лет тюремного заключения.

Касаткин перебрался в США в 2016 году, сначала окончил школу в штате Вирджиния, а потом поступил в институт в Пенсильвании. Позднее спортсмен вернулся в Россию и последние четыре сезона играл в команде МБА-МАИ и являлся одним из лидеров коллектива. Он покинул клуб в связи с истечением срока контракта.

Ранее в Единой лиге ВТБ призвали справедливо рассматривать дело Касаткина.