В Единой лиге ВТБ призвали справедливо рассматривать дело баскетболиста Касаткина

Баскетбольная Единая лига ВТБ опубликовала заявление, в котором заявила, что следит за ситуацией вокруг российского баскетболиста Даниила Касаткина.

«Единая Лига ВТБ совместно с МБА-МАИ следит за ситуацией и призывает к справедливому и быстрому рассмотрению дела Даниила Касаткина, обеспечению всех его законных прав и защите его здоровья», — говорится в заявлении.

26-летний Касаткин был задержан во Франции 21 июня по запросу США. Американцы подозревают спортсмена в том, что он состоял в хакерской сети, действовавшей с помощью программ-вымогателей. Сам спортсмен отрицает все обвинения.

Баскетболиста арестовали в парижском аэропорту. На данный момент россиянин ожидает экстрадиции.

В минувшем сезоне Касаткин провел 45 матчей в составе МБА-МАИ в Единой лиге ВТБ, в которых набирал по шесть очков за игру в среднем.

В 2016 году россиянин отправился учиться в американскую школу, в 2018 — поступил в университет Pennsylvania State University, где он провел несколько игр в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), а в 2019 — вернулся в Россию.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал действия баскетболиста Касаткина «дорогой Промеса».