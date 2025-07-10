Франция ожидает от США документы для экстрадиции баскетболиста Касаткина

Баскетболиста Касаткина экстрадируют из Франции, когда поступят документы из США

Российского баскетболиста Даниила Касаткина временно задержали во Франции в ожидании документов для его экстрадиции от властей США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Парижа.

В ведомстве уточнили, что его задержание было произведено по предварительному запросу властей США.

«Он (Касаткин. — «Газета.Ru») временно задержан в ожидании передачи американскими властями документов для его экстрадиции», — говорится в сообщении.

26-летний Касаткин был задержан во Франции 21 июня по запросу США. Американцы подозревают спортсмена в том, что он состоял в хакерской сети, действовавшей с помощью программ-вымогателей. Сам спортсмен отрицает все обвинения.

Баскетболиста арестовали в парижском аэропорту. На данный момент россиянин ожидает экстрадиции.

До этого баскетбольная Единая лига ВТБ опубликовала заявление, в котором заявила, что следит за ситуацией вокруг российского баскетболиста Даниила Касаткина.

Ранее адвокат раскрыл наказание, которое грозит баскетболисту Касаткину.