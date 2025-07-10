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Адвокат раскрыл наказание, которое грозит баскетболисту Касаткину

Адвокат Жорин заявил, что баскетболист Касаткин может получить до 20 лет тюрьмы
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Адвокат Сергей Жорин заявил, что задержанный во Франции баскетболист Даниил Касаткин может получить до 20 лет лишения свободы. Его слова приводит РИА Новости.

«В зависимости от обвинений могут применяться следующие санкции: тюремный срок от 5 до 20 лет, крупные штрафы — до нескольких миллионов долларов, конфискация электронных устройств, более строгие санкции — при наличии отягчающих обстоятельств», — заявил Жорин.

Также он отметил, что Франция и США связаны двусторонним договором об экстрадиции, согласно которому Франция обязана задержать лицо, если запрос от США удовлетворяет договорные условия. Россия не имеет формального права вмешиваться в этот процесс.

26-летний Касаткин был задержан во Франции 21 июня по запросу США. Американцы подозревают спортсмена в том, что он состоял в хакерской сети, действовавшей с помощью программ-вымогателей. Сам спортсмен отрицает все обвинения.

Баскетболиста арестовали в парижском аэропорту. На данный момент россиянин ожидает экстрадиции.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал действия баскетболиста Касаткина «дорогой Промеса».

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