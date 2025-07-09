18-летняя Андреева не смогла выйти в полуфинал Уимблдона

Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в полуфинал Уимблдона, проиграв Белинде Бенчич из Швейцарии.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 10 минут, завершилась со счетом 6:7 (3:7), 6:7 (2:7). В следующем раунде Бенчич сыграет с Игой Швентек из Польши, которая обыграла россиянку Людмилу Самсонову — 6:2, 7:5.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Андреева является первой ракеткой России, занимая седьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), а в лайв-таблице уже занимает пятое место. В прошлом году на Уимблдоне она проиграла в первом круге.

Уимблдон — третий в сезоне турнир серии Большого шлема. В этом году он начался 30 июня, а завершится 13 июля.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе со россиянкой Дианой Шнайдер она добралась до финала турнира. Андреева является полуфиналисткой двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); также она — победительница пяти турниров WTA (из них три — в одиночном разряде).

Ранее легендарную теннисистку не пустили в ресторан на Уимблдоне.