Легендарную теннисистку не пустили в ресторан на Уимблдоне

Экс-первую ракетку мира Навратилову не пустили в ресторан на Уимблдоне

Выигравшую 18 турниров Большого шлема, экс-первую ракетку мира Мартину Навратилову не пустили в ресторан на территории района Уимблдон. Об этом бывшая спортсменка рассказала в своих социальных сетях.

«Да уж, хотела поужинать в Уимблдоне, но нам не разрешили зайти в ресторан с Лулу. Поэтому план Б… В итоге план Б оказался еще лучше. Хороший и быстрый ужин, отличная паста, и Лулу были рады», — написала Навратилова.

Также она отметила, что в первом ресторане ее не узнали.

Навратилова одержала победу в 59 турнирах Большого шлема в одиночном, парном и смешанном разрядах. На Уимблдоне Навратилова становилась чемпионкой девять раз — это рекорд как среди женщин, так и мужчин. Она занимает второе место по числу недель во главе мирового рейтинга (332), уступая только Штеффи Граф (377) из Германии.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

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