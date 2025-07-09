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Спорт

Первая встреча: Андреева и Бенчич играют в четвертьфинале Уимблдона. LIVE

Уимблдон. Четвертьфинал. Мирра Андреева (Россия) — Белинда Бенчич (Швейцария). ОНЛАЙН
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Oscar J Barroso/Global Look Press
В четвертьфинале Уимблдона россиянка Мирра Андреева играет с Белиндой Бенчич из Швейцарии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
16:47

Еще одна ошибка Мирры — 30:30.

16:46

Ох, Андреева все сделала, а у сетки с лета умудрилась не попасть простым мячом по длине — 30:15.

16:45

Классный перевод Андреевой после приема соперницей второй подачи — 30:0.

16:45

Прием в сетку от Бенчич — 15:0.

16:44

Попытка приема на вылет, но неточно — 1:1.

16:43

Ошибкой россиянки закончился продолжительный розыгрыш со второй подачи соперницы — 40:15.

16:42

А вот тут Мирра провела классный розыгрыш и закончила его смэшем — 30:15.

16:42

Пошел розыгрыш, и Андреева в нем пробила в сетку — 30:0.

16:42

Бенчич начала с отличной подачи — 15:0.

16:41

Андреева вышла вперед, Бенчич выполнила свечку, но немножко не попала — 1:0.

16:40

Мирра выиграла розыгрыш у сетки — 40:15.

16:40

Довольно уверенно начала на своей подаче второй сет Андреева — 30:15.

16:36

Плотный, равный сет, но Бенчич чуть увереннее смотрелась, хотя до брейк-пойнтов только Андреева добралась один раз. Ну а на тай-брейке Мирра наделала ошибок, а соперница не дала слабины — 0-1.

16:35

И не справляется Мирра, пробивая в сетку — 6:7 (3-7).

16:35

Прием в сетку — 3-6, тройной сетбол у Бенчич, но сейчас две подачи Андреевой.

16:34

Блестяще кроссом перевела Бенчич в розыгрыше с ее второй подачи — 3-5.

16:33

Отменная подача — 3-4.

16:33

Все сделала Андреева и должна была у сетки завершать, послала мяч в противоход сопернице, но в коридор — 2-4, еще минибрейк Бенчич.

16:32

Двойная ошибка — 2-3, и это обратный минибрейк!

16:32

Нет приема — 1-3.

16:31

Не прошла первая, а со второй Бенчич атаковала, и россиянка не перебила сетку — 1-2, минибрейк Белинды.

16:31

Эйс Мирры — 1-1.

16:30

Не справилась с атаками соперницы Андреева — 0-1.

16:29

Продолжительный розыгрыш, в итоге Мирра догнала укороченный и выдержала перестрелку у сетки — 6:6. Впереди тай-брейк.

16:29

И еще одно очко с подачи — 40:30.

16:28

Отыгралась Мирра подачей — 30:30.

16:28

Прием на вылет — 15:30.

16:27

Двойная ошибка — 15:15.

16:27

Отличная подача Андреевой — 15:0.

16:25

Аут по длине с приема — 5:6. Тай-брейк себе Бенчич уже обеспечила.

16:24

Прием в сетку — больше.

16:24

Короткий прием и виннер Бенчич в противоход обратным кроссом — ровно.

16:22

И снова разнообразная игра Андреевой привела к ошибке Белинды, пробившей в сетку — меньше, брейк-пойнт.

16:22

А вот в этом розыгрыше Андреева не смогла перебить сетку — 40:40.

16:21

И снова продолжительный обмен ударами. И снова ошибка Бенчич — 30:40, брейк-пойнт!

16:20

Виннер Бенчич после приема россиянки — 30:30.

16:19

Затяжной розыгрыш, и в нем не выдержала Бенчич — 15:30. 22 удара было в розыгрыше!

16:19

Аут по длине у Бенчич в розыгрыше — 15:15.

16:18

Какой приемище от Андреевой! На вылет, но нет... Просто миллиметровый аут... Как же обидно — 15:0.

16:17

И подачей закончила гейм Мирра — 5:5.

16:17

Форхенд Андреевой на вылет после приема Бенчич — 40:15.

16:16

Классно Андреева поймала соперницу на противоходе — 30:15.

16:16

Нет приема — 15:15.

16:15

И снова неудачно Андреева начала гейм — 0:15.

16:13

И сорван прием — 4:5.

16:13

Прием в сетку — 40:15.

16:12

После попадания Бенчич в трос мяч не перевалился на чужую сторону — 30:15.

16:12

Не справилась россиянка с давлением швейцарки — 30:0.

16:11

Затяжной розыгрыш, в котором Андреева пробила в сетку — 15:0.

16:10

Бенчич пыталась принять агрессивно, но пробила в сетку — 4:4.

16:10

Аут по длине с приема — 40:15.

16:10

Косая подача на вылет — 30:15.

16:09

Отличная атака Мирры — 15:15.

16:09

Ошиблась Андреева — 0:15.

16:07

Аут по длине с приема — 3:4.

16:07

Бенчич атаковала и закончила ударом с хафкорта — 40:0.

16:06

Очко с подачи — 30:0.

16:06

Догнала Мирра мяч, но Бенчич закрыла сетку — 15:0.

16:05

Андреева пробила на вылет после приема от Бенчич — 3:3.

16:04

Отменная подача — 40:30.

16:03

Выдержала тяжелейший розыгрыш Андреева, и в итоге Бенчич на 15-м ударе ошиблась — 30:30.

16:03

Прием второй подачи на вылет — 15:30.

16:02

Блестящий перевод на вылет по линии от Белинды в коротком розыгрыше — 15:15.

16:02

Серв энд воллей от Мирры — 15:0.

16:00

И очередной неудачный укороченный Мирры закончил гейм — 2:3.

15:59

Приняла Андреева, но так, что Бенчич забила смэш от сетки — 40:15.

15:58

Снова аут на приеме у Андреевой — 30:15.

15:58

Отличная подача — 15:15.

15:57

Оборонялась Андреева, потом укоротила. Бенчич успела, но трос погасил силу удара, и дальше россиянка поймала на противоходе — 0:15.

15:57

Сорвала Бенчич прием — 2:2.

15:56

Очко с подачи — больше.

15:56

И снова укороченным на ровном месте играет в сетку Андреева — 40:40.

15:55

Не справилась с давлением швейцарки Мирра — 40:30.

15:55

Очко с подачи — 40:15.

15:54

Хорошая подача позволила Мирре легко забить вторым ударом у сетки — 30:15.

15:54

Ошибка россиянки — 15:15.

15:53

Уверенно начала свою подачу Андреева — 15:0.

15:51

И еще одна ошибка Мирры, теперь с бэкхенда — 1:2.

15:51

Андреева сорвала форхенд на высоком мяче по длине — больше.

15:50

Пошел длинный и интересный розыгрыш, но в итоге аут у Бенчич — 40:40.

15:49

Опять не очень удачный укороченный Андреевой, на этот раз в корт, но Белинда догнала мяч и забила виннер — 40:30.

15:48

Отыгралась Бенчич в атаке драйвом — 30:30.

15:47

Аут по длине у Бенчич после приема россиянки — 15:30.

15:47

Мирра классно приняла, потом обострила с бэкхенда в розыгрыше, и соперница не приняла — 15:15.

15:46

Бенчич здорово проатаковала в первом розыгрыше на своей подаче — 15:0.

15:45

И еще одна — 1:1.

15:45

Отличная подача россиянки — больше.

15:44

Андреева укоротила в розыгрыше и угодила в сетку — 40:40.

15:44

Нет приема — 40:30.

15:43

Аут у Бенчич — 30:30.

15:43

Поторопилась Мирра и не попала в корт — 15:30.

15:42

Сразу здорово подала Андреева, но потом сделала двойную ошибку — 15:15.

15:40

Аут по длине у Мирры под давлением соперницы — 0:1.

15:40

Андреева завязала розыгрыш со второй подачи, перешла в атаку и развела соперницу и мяч по разным сторонам — 40:15.

15:39

Бенчич уверенно, быстро и успешно атаковала после первой подачи — 40:0.

15:38

Аут по длине на приеме второй подачи — 30:0.

15:38

Сразу же затяжной розыгрыш, в котором вышедшая вперед Андреева не смогла с лета укоротить над сеткой — 15:0.

15:37

Белинда Бенчич выходит на подачу.

15:32

Начинается разминка, а пока прошла жеребьевка. Мирра Андреева выиграла ее и выбрала прием подачи.

15:25

18-летняя Андреева занимает седьмое место в мировом рейтинге, 28-летняя Бенчич сейчас 35-я в табели о рангах WTA, но на пике была четвертой. Друг с другом они никогда не встречались.

15:20

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В четвертьфинале женского одиночного разряда Уимблдона играют россиянка Мирра Андреева и Белинда Бенчич из Швейцарии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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