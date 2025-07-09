Первая встреча: Андреева и Бенчич играют в четвертьфинале Уимблдона. LIVE

Ох, Андреева все сделала, а у сетки с лета умудрилась не попасть простым мячом по длине — 30:15.
Плотный, равный сет, но Бенчич чуть увереннее смотрелась, хотя до брейк-пойнтов только Андреева добралась один раз. Ну а на тай-брейке Мирра наделала ошибок, а соперница не дала слабины — 0-1.
Все сделала Андреева и должна была у сетки завершать, послала мяч в противоход сопернице, но в коридор — 2-4, еще минибрейк Бенчич.
Не прошла первая, а со второй Бенчич атаковала, и россиянка не перебила сетку — 1-2, минибрейк Белинды.
Продолжительный розыгрыш, в итоге Мирра догнала укороченный и выдержала перестрелку у сетки — 6:6. Впереди тай-брейк.
И снова разнообразная игра Андреевой привела к ошибке Белинды, пробившей в сетку — меньше, брейк-пойнт.
Какой приемище от Андреевой! На вылет, но нет... Просто миллиметровый аут... Как же обидно — 15:0.
Оборонялась Андреева, потом укоротила. Бенчич успела, но трос погасил силу удара, и дальше россиянка поймала на противоходе — 0:15.
Опять не очень удачный укороченный Андреевой, на этот раз в корт, но Белинда догнала мяч и забила виннер — 40:30.
Мирра классно приняла, потом обострила с бэкхенда в розыгрыше, и соперница не приняла — 15:15.
Андреева завязала розыгрыш со второй подачи, перешла в атаку и развела соперницу и мяч по разным сторонам — 40:15.
Сразу же затяжной розыгрыш, в котором вышедшая вперед Андреева не смогла с лета укоротить над сеткой — 15:0.
Начинается разминка, а пока прошла жеребьевка. Мирра Андреева выиграла ее и выбрала прием подачи.
18-летняя Андреева занимает седьмое место в мировом рейтинге, 28-летняя Бенчич сейчас 35-я в табели о рангах WTA, но на пике была четвертой. Друг с другом они никогда не встречались.