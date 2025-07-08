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Российская теннисистка завершила выступление на Уимблдоне

Теннисистка Павлюченкова проиграла Анисимовой на Уимблдоне
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John Patrick Fletcher/Global Look Press

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, расположившаяся на 50-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), не смогла выйти в полуфинал Уимблдона.

В четвертьфинале турнира российская спортсменка проиграла представительнице США Аманде Анисимовой, которая является 12-й ракеткой мира. Встреча, которая продолжалась 1 час 39 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:1, 7:6 (11:9).

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

За выход в финал лондонского турнира серии Большого шлема Анисимова сразится с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, которая возглавляет мировой рейтинг Женской теннисной ассоциации.

Павлюченкова — чемпионка Олимпийских игр 2020 года в миксте; финалистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2021); победительница 18 турниров WTA (12 — в одиночном разряде); обладательница Кубка Билли Джин Кинг (2021) в составе сборной России.

Ранее Карен Хачанов вылетел с Уимблдона, проиграв американцу.

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