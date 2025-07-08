Шаг к полуфиналу: Павлюченкова борется с американкой на Уимблдоне. LIVE

Мощная подача, после которой Павлюченковой оставалось только аккуратно уложить мяч в корт у сетки. Что она и сделала — больше.
Анисимова перешла в атаку в розыгрыше, и в итоге россиянка пробил в трос, от которого мяч не перевалился на чужую сторону — 4:2. И во второй партии американка повела с брейком.
Павлюченкова заработала классным приемом выигрышную позицию, но с хафкорта с лета пробила в сетку — больше.
Не идеально Павлюченкова исполнила укороченный, но соперница не смогла вернуть мяч в корт — 15:30.
Со второй подачи Павлюченковой Анисимова пошла вперед и задавила в атаке — 1:0, сразу же с брейком повела Аманда.
Американка пробивала на вылет, но мяч ушел чуточку в коридор — 30:40, есть второй брейк-пойнт у американки.
Анастасия Павлюченкова выходит на подачу. Она выиграла жеребьевку и выбрала начинать с подачи.
Соперницы встречались трижды, и все три раза Анисимова, которой сейчас 23 года, побеждала Павлюченкову. Анастасии сейчас 34 года. Но все три встречи были на харде. Последняя состоялась в прошлом году и была единственной из трех партий.
Аманда Анисимова представляет США и занимает 12-е место в мировом рейтинге WTA. Анастасия Павлюченкова из России была когда-то 11-й, но сейчас на 50-й позиции. Впрочем, в Лондоне она играет в этом году просто здорово.