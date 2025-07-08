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Спорт

Шаг к полуфиналу: Павлюченкова борется с американкой на Уимблдоне. LIVE

Теннис. Уимблдон. 1/4 финала. Анисимова (США) — Павлюченкова (Россия). ОНЛАЙН
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Россиянка Анастасия Павлюченкова сражается за выход в полуфинал Уимблдона с американкой Амандой Анисимовой. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
19:22

Подачей отыгрывается Анисимова — ровно.

19:21

И снова классный прием Павлюченковой приводит к ошибке соперницы — меньше, брейк-пойнт!

19:21

Аут по длине у Павлюченковой в затяжном равном розыгрыше — 40:40.

19:20

Брейк-пойнт у Павлюченковой — 30:40.

19:19

Виннером Павлюченковой закончился розыгрыш — 30:30.

19:19

Очко с подачи — 30:15.

19:18

Анисимова выиграла первое очко, но затем ошиблась — 15:15.

19:17

Аут по длине с приема закончил гейм — 5:3. Сейчас Анисимова будет подавать на матч.

19:17

Аут с приема — больше.

19:16

А тут острый прием американки — ровно.

19:16

Мощная подача, после которой Павлюченковой оставалось только аккуратно уложить мяч в корт у сетки. Что она и сделала — больше.

19:15

Отличный прием Анисимовой — 40:40.

19:15

Анисимова не справилась с плотным ударом Павлюченковой — 40:30.

19:14

Аут у Анастасии в розыгрыше — 30:30.

19:14

Аут по длине с приема — 30:15.

19:13

Двойная ошибка — 15:15.

19:13

Павлюченкова смогла выйти к сетке и в атаке забила на вылет — 15:0.

19:11

Гейм под «ноль» — 5:2.

19:10

Нет приема — 40:0.

19:10

И в розыгрыше американка сильнее — 30:0.

19:10

Отменная подача Аманды — 15:0.

19:09

Анисимова перешла в атаку в розыгрыше, и в итоге россиянка пробил в трос, от которого мяч не перевалился на чужую сторону — 4:2. И во второй партии американка повела с брейком.

19:08

И тут же шикарный прием на вылет — меньше, снова брейк-пойнт!

19:08

Второй подачей отыграла брейк-пойнт Анастасия — 40:40.

19:07

Отличная игра, виннер и победный вскрик Анисимовой — 30:40, брейк-пойнт!

19:06

Анастасия не перебила сетку после сильного приема Анисимовой — 30:30.

19:06

Тут уже Павлюченкова выжала ошибку из соперницы — 30:15.

19:05

А вот тут в атакующем положении с бэкхенда не попала по длине уже американка — 15:15.

19:05

Анисимова вошла в корт, и Анастасия не справилась с ее атакой — 0:15.

19:04

Ничего не дала Анисимова сделать сопернице в этом гейме — 3:2.

19:02

Чуть-чуть не успела как следует подойти к мячу Павлюченкова и ошиблась — 30:0.

19:02

Подача на вылет от Анисимовой — 15:0.

19:01

И второй подачей Павлюченкова выиграла гейм — 2:2.

19:00

Очко с подачи — больше.

19:00

По линии пыталась попасть американка, но не попала — 40:40.

19:00

Прием в сетку — 30:40, но у Анисимовой есть второй брейк-пойнт.

18:59

Двойная ошибка россиянки — 15:40. Двойной брейк-пойнт.

18:59

Отменный прием — 15:30.

18:58

Павлюченкова отыгралась в атаке — 15:15.

18:58

Добежала Анисимова и классно попала обводящим ударом — 0:15.

18:55

Дожала Анисимова гейм — 2:1.

18:55

Шикарная атака Анастасии с бэкхенда — 40:30.

18:54

Анисимова решила укоротить после приема и пробила в сетку — 40:15.

18:54

Аут с приема — 40:0.

18:53

Не испытывает Аманда проблем на подаче в начале гейма — 30:0.

18:52

И еще одна — 1:1.

18:52

Отличная подача Павлюченковой — 40:30.

18:52

И еще раз — 30:30.

18:51

Обменялись соперницы розыгрышами — 15:15.

18:49

И все же дожала Аманда — 1:0.

18:48

Обменялись соперницы розыгрышами — 40:40.

18:47

Двойная ошибка — 30:30.

18:46

Два розыгрыша за Анисимовой подряд — 30:15.

18:45

С ошибки начинает свою подачу американка — 15:0.

18:42

Совсем ничего не получилось у Павлюченковой в первом сете, что и говорить — 1-0.

18:41

Двойной ошибкой Павлюченковой завершился сет — 6:1.

18:40

А вот и сетбол — 30:40.

18:3а9

Анисимова взяла розыгрыш, а затем двойная ошибка — 30:30.

18:38

Убедительное начало гейма от Павлюченковой — 30:0.

18:37

И все же забрала Анисимова гейм — 5:1.

18:36

Двойная ошибка — 40:30.

18:36

Тут хороша была россиянка — 40:15.

18:35

Виннер Аманды сразу после приема — 40:0.

18:35

Уверенное начало своей подачи от Анисимовой — 30:0.

18:32

Дожала Анастасия гейм — 4:1.

18:32

Слишком коротко сыграла россиянка, и соперница забила форхендом — 40:30.

18:32

Нет приема — 40:15.

18:31

Агрессивный прием второй подачи и ошибка Павлюченковрй — 30:15.

18:30

Две отличных подачи Анастасии — 30:0.

18:29

Слишком коротко сыграла Павлюченкова, и Анисимова решила — 4:0.

18:28

Павлюченкова заработала классным приемом выигрышную позицию, но с хафкорта с лета пробила в сетку — больше.

18:28

Очко с подачи — 40:40.

18:27

И снова ошибка Анисимовой — 30:40, брейк-пойнт.

18:27

Аут у Павлюченковой с агрессивного приема второй подачи — 30:30.

18:26

И еще двойная ошибка — 15:30.

18:25

Сначала отличная подача Анисимовой, потом двойная ошибка — 15:15.

18:23

Прием на вылет — 3:0. Уже с двумя брейками впереди Анисимова.

18:23

Классный прием — 15:40, опять двойной брейк-пойнт у американки.

18:22

Не идеально Павлюченкова исполнила укороченный, но соперница не смогла вернуть мяч в корт — 15:30.

18:22

Еще ошибка Анатасии — 0:30.

18:21

Павлюченкова начинает свой гейм с двойной ошибки — 0:15.

18:20

Не попала Анастасия с приема второй подачи — 2:0, Анисимова подтвердила брейк.

18:20

Аут у Павлюченковой — больше.

18:19

Не попала по длине Анастасия под давлением соперницы — 40:40.

18:19

Классный прием Павлюченковой, удар в сетку в ответ — 30:40, брейк-пойнт уже у россиянки.

18:19

Ошибка Анисимовой — 30:30.

18:18

Эйс — 30:15.

18:18

Вот тут уже аут с приема второй подачи — 15:15.

18:17

Аут у Анисимовой после приема Павлюченковой — 0:15.

18:16

Со второй подачи Павлюченковой Анисимова пошла вперед и задавила в атаке — 1:0, сразу же с брейком повела Аманда.

18:15

Американка пробивала на вылет, но мяч ушел чуточку в коридор — 30:40, есть второй брейк-пойнт у американки.

18:15

И двойная ошибка — 15:40, сразу же двойной брейк-пойнт.

18:14

Пошла Анисимова вперед и заставила Анастасию пробить в аут — 15:30.

18:14

А вот в розыгрыше Павлюченкова реваншировалась — 15:15.

18:13

Анисимова сразу же взяла первое очко — 0:15.

18:13

Анастасия Павлюченкова выходит на подачу. Она выиграла жеребьевку и выбрала начинать с подачи.

18:10

Соперницы встречались трижды, и все три раза Анисимова, которой сейчас 23 года, побеждала Павлюченкову. Анастасии сейчас 34 года. Но все три встречи были на харде. Последняя состоялась в прошлом году и была единственной из трех партий.

18:05

Аманда Анисимова представляет США и занимает 12-е место в мировом рейтинге WTA. Анастасия Павлюченкова из России была когда-то 11-й, но сейчас на 50-й позиции. Впрочем, в Лондоне она играет в этом году просто здорово.

18:00

Добрый вечер, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию четвертьфинального матча Уимблдона между Анастасией Палюченковой и Амандой Анисимовой.

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