Теннисист Хачанов вылетел с Уимблдона, проиграв американцу

Российский теннисист Карен Хачанов не сумел выйти в полуфинал Уимблдона.

В матче четвертьфинала турнира российский спортсмен играл против американца Тейлора Фритца. Встреча, которая продлилась 2 часа 37 минут, завершилась в четырех сетах с результатом 3:6, 4:6, 6:1, 7:6 (7:4).

По ходу матча Хачанов шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Фрица 16 эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

В следующем раунде Фритц сразится с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Кэмерон Норри (Великобритания).

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Хачанову 28 лет, он имеет в своем активе семь титулов ATP. Его лучшими результатами на турнирах Большого шлема являются полуфиналы Australian Open (2023) и US Open (2022). Он пропустил летние Олимпийские игры — 2024 в Париже, хотя Международный олимпийский комитет одобрил его кандидатуру для участия.

На летних Олимпийских играх — 2020 в Токио, которые состоялись в 2021 году из-за пандемии коронавирусной инфекции, Хачанов завоевал серебряную медаль в одиночном разряде, проиграв в финале турнира немецкому теннисисту Александру Звереву.

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