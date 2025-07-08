Воспитанник «Зенита» о втором месте в РПЛ: хорошо, что столетие только начинается

Воспитанник «Зенита» Кравцов: хорошо, что столетие только начинается

Воспитанник петербургского «Зенита» Кирилл Кравцов ответил на вопрос о серебре Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2024/25, заявив, что столетие клуба только начинается, передает «Чемпионат».

«Да. Хотелось бы, чтобы в столетие клуб стал чемпионом. Но так сложилось. Чего-то, видимо, не хватило. Хорошо, что столетие только начинается (улыбается)», — сказал Кравцов.

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти.

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля. Расписание первых семи туров уже известно.

Ранее «Зенит» проиграл калининградской «Балтике».