Черчесов ответил, готов ли «Спартак» бороться за чемпионство РПЛ

Тренер Черчесов заявил, что «Спартак обязан ставить перед собой цель быть первым

Бывший главный тренер сборных России и Казахстана Станислав Черчесов порассуждал на тему того, готов ли московский »Спартак» навязывать борьбу за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит «РБ Спорт».

«Спартак» декларирует борьбу за чемпионство? А что они должны декларировать? Такие клубы, как «Спартак», «Динамо», «Локомотив», «Зенит», «Краснодар», должны ставить цель быть первыми. Да, первое место одно, а претендентов на словах много», — заявил специалист.

В матче 30-го тура чемпионата России «Спартак» обыграл «Химки» со счетом 5:0. Эта победа позволила команде набрать 57 очков за весь турнир и завершить его на четвертой строчке турнирной таблицы.

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля. «Спартак» в первом туре сыграет с махачкалинским «Динамо». Встреча состоится в Москве 19 числа, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Расписание первых семи туров уже известно.

Ранее появилась информация, что «Спартак» рискует лишиться иностранного лидера.