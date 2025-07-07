«Спартак» рискует лишиться иностранного лидера

«Фламенго» близок к покупке 26-летнего атакующего полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко. Об этом сообщает журналист Хулио Мигель Нето в социальной сети X.

Согласно его информации, бразильскому клубу не удалось подписать полузащитника «Вест Бромвича» Майкла Джонстона, после чего клуб вновь обратил свое внимание на Барко. Переговоры находятся уже в заключительной стадии, и объявление о переходе может состояться в ближайшие дни.

Аргентинец Барко может стать девятым легионером во «Фламенго» — это максимально допустимое количество иностранных футболистов в клубе, который выступает в чемпионате Бразилии.

В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Барко провел 27 матчей, забив 12 мячей. Всего футболист, который пополнил состав «Спартака» летом 2024 года, провел 36 матчей во всех турнирах.

В РПЛ «Спартак» занял четвертое место, также красно-белые вылетели из Кубка, в финале Пути регионов проиграв дома «Ростову». Несмотря на серию неудачных матчей, клуб продлил контракт с главным тренером Деяном Станковичем.

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля. Расписание первых семи туров уже известно.

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