На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Спартак» рискует лишиться иностранного лидера

Журналист Нето: «Фламенго» близок к подписанию полузащитника «Спартака» Барко
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

«Фламенго» близок к покупке 26-летнего атакующего полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко. Об этом сообщает журналист Хулио Мигель Нето в социальной сети X.

Согласно его информации, бразильскому клубу не удалось подписать полузащитника «Вест Бромвича» Майкла Джонстона, после чего клуб вновь обратил свое внимание на Барко. Переговоры находятся уже в заключительной стадии, и объявление о переходе может состояться в ближайшие дни.

Аргентинец Барко может стать девятым легионером во «Фламенго» — это максимально допустимое количество иностранных футболистов в клубе, который выступает в чемпионате Бразилии.

В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Барко провел 27 матчей, забив 12 мячей. Всего футболист, который пополнил состав «Спартака» летом 2024 года, провел 36 матчей во всех турнирах.

В РПЛ «Спартак» занял четвертое место, также красно-белые вылетели из Кубка, в финале Пути регионов проиграв дома «Ростову». Несмотря на серию неудачных матчей, клуб продлил контракт с главным тренером Деяном Станковичем.

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля. Расписание первых семи туров уже известно.

Ранее появилась информация, что «Зенит» может вернуть проданного за €60 млн Малкома бесплатно.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами