Фигуристка Медведева выложила романтические фото с хореографом

Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала в своих соцсетях романтические фотографии с танцором и хореографом Ильдаром Гайнутдиновым.

Гайнутдинов сделал репост фотографий, нарисовав на снимках сердечки.

Снимки сделаны в черно-белом формате.

«Сквозь танец в жизнь», — подписала фотографии Медведева.

Кроме двух серебряных олимпийских медалей в активе Медведевой по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, и единожды Медведева выиграла серебряную награду на европейском первенстве. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

Ранее Медведева ответила на вопрос, как она справлялась со стрессом в спорте.