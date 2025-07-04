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Теннисист Рублев вышел в 1/8 финала Уимблдона

Теннисист Рублев вышел в 1/8 финала Уимблдона, обыграв Маннарино
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Jaimi Joy/Reuters

Российский теннисист Андрей Рублей вышел в 1/8 финала Уимблдона, обыграв в матче третьего круга представителя Франции Адриана Маннарино.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:2, 6:3. Рублев сломил сопротивление француза за 2 часа 1 минуту.

В следующем круге Рублев сыграет с победителем пары Карлос Алькарас (Испания) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее знаменитая теннисистка объяснила, как советы Марата Сафина влияют на Рублева.

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