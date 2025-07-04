Навстречу Алькарасу: Рублев играет с Маннарино на «Уимблдоне». LIVE

15:35

Соперники встречались четырежды, и в трех случаях победу одерживал россиянин. В том числе выиграл Рублев в финале турнира в Москве в 2019 году. Правда, там же через два года Маннарино взял реванш в 1/8 финала. Потом были еще две победы Андрея, включая последнюю в 1/16 финала «Мастерса» в Шанхае в 2023 году. Причем россиянин все победы одержал в двух партиях и достаточно легко по счету в них, а Маннарино выиграл в трех сетах.