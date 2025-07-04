Навстречу Алькарасу: Рублев играет с Маннарино на «Уимблдоне». LIVE

И в розыгрыше со второй подачи Рублев пробил слева в аут по длине — 15:40, двойной брейк-пойнт.
Даже с глубоким ударом француза справился Рублев, а затем забежал под правую и... не попал по длине — 0:15.
У Маннарино не прошла первая, Рублев выскочил к сетке, сыграл с лета, и француз не попал, пытаясь обвести — 3:1! Рублев повел с брейком!
Шикарно действовал Маннарино, а Рублев несколько раз положил ему мяч прямо на ракетку. В итоге виннерс с лета от сетки — меньше, брейк-пойнт у француза.
Затяжной розыгрыш, в котором Маннарино был великолепен, и в итоге француз закончил смэшем — 30:15.
Абсолютно равный и очень напряженный первый сет, но в итоге Рублев поймал свой шанс на чужой подаче, и было это при счете 6:5 в его пользу! 1-0 по сетам!
Рублев принял непростую вторую подачу, смог зацепиться за розыгрыш, выровнять его, а потом Маннарино пробил в сетку — 7:5!
Маннарино выбрался в розыгрыше из тяжелейшей ситуации и выиграл его кроссом. А затем взял очко подачей — 30:0.
Выманил Маннарино Рублева к сетке. Россиянин не идеально действовал, но в итоге соперник не перебил сетку — больше.
Ох, в обмене бэкхендами в розыгрыше, где Андрей вел игру, он же в итоге пробил в трос, от которого мяч свалился обратно на его сторону — меньше, брейк-пойнт.
Яркий первый розыгрыш на подаче француза, который смог перехватить инициативу в обмене ударами, но в итоге не попал — 0:15.
Завязался равный розыгрыш, и после попадания в заднюю линию от соперника Андрей сорвал удар — 40:30.
Рублев вроде получил атакующую позицию, гонял соперника по корту, но Маннарино ответил поострее, и россиянин дал в сетку — 30:30.
Непростой и очень важный розыгрыш, и в итоге в самую боковую линию на вылет пробил Рублев — 1:0.
В обмене ударами слева налево француз попал в самую линию, и Рублев был к этому не готов — 40:30.
Рублев занимает 14-е место в рейтинге, его соперник — 123-й. Победитель сегодняшнего матча выйдет на испанца Карлоса Алькараса или Яна-Леннарда Штруффа из Германии.
Соперники встречались четырежды, и в трех случаях победу одерживал россиянин. В том числе выиграл Рублев в финале турнира в Москве в 2019 году. Правда, там же через два года Маннарино взял реванш в 1/8 финала. Потом были еще две победы Андрея, включая последнюю в 1/16 финала «Мастерса» в Шанхае в 2023 году. Причем россиянин все победы одержал в двух партиях и достаточно легко по счету в них, а Маннарино выиграл в трех сетах.