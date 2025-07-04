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Спорт

Навстречу Алькарасу: Рублев играет с Маннарино на «Уимблдоне». LIVE

«Уимблдон». Третий круг. Рублев (Россия) — Маннарино (Франция). ОНЛАЙН
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EDGAR SU/REUTERS
В матче третьего круга «Уимблдона» россиянин Андрей Рублев встречается с опытным французом Адрианом Маннарино. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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16:53

И подачей забрал Рублев гейм — 4:1, подтвердил брейк, хоть и не без приключений.

16:53

Классно подал Рублев, проатаковал вторым ударом, а третьим пробил смэш — больше.

16:52

Блестяще все сделал Рублев в атаке, а соперник аж потерял ракетку, пытаясь отбить — 40:40.

16:51

Хорош Рублев! Подал, вышел вперед и забил в угол — 30:40, остался второй брейк-пойнт.

16:50

И в розыгрыше со второй подачи Рублев пробил слева в аут по длине — 15:40, двойной брейк-пойнт.

16:50

Не поднял россиянин мяч после приема соперником второй подачи — 15:30.

16:49

Работает подача — 15:15.

16:48

Даже с глубоким ударом француза справился Рублев, а затем забежал под правую и... не попал по длине — 0:15.

16:47

У Маннарино не прошла первая, Рублев выскочил к сетке, сыграл с лета, и француз не попал, пытаясь обвести — 3:1! Рублев повел с брейком!

16:47

Сетка у француза после приема Андрея — меньше, брейк-пойнт!

16:46

Шикарный бэкхенд Рублева заставил соперника допустить ошибку — 40:40.

16:46

Ошибка Маннарино — 40:30.

16:45

Попал Адриан в противоход сопернику — 40:15.

16:45

Две подряд отличные подачи от француза — 30:15.

16:44

Рублев здорово обработал подачу и затем справился в розыгрыше — 0:15.

16:42

И еще — 2:1.

16:41

Еще один — 40:0.

16:41

Эйс — 30:0.

16:41

Ох, ракеткой по мячу не попал Маннарино после глубокого удара Рублева — 15:0.

16:40

Рублев укоротил приемом, но Маннарино догнал и пробил в свободную часть корта — 1:1.

16:40

Попытка агрессивного приема пришла в сетку — 40:0.

16:39

Сорвал Рублев прием — 30:0.

16:39

Маннарино вышел на подачу. Сразу эйс — 15:0.

16:38

Не справился Маннарино с атакой россиянина — 1:0! Удержал свой гейм Рублев!

16:37

Снова нет приема — больше!

16:37

Блестящая подача — ровно.

16:36

Классный прием Маннарино и ошибка Рублева — меньше, еще брейк-пойнт!

16:36

Аут с приема — ровно.

16:35

Успел француз к сетке за укороченным, а Рублев сорвал свечку — меньше, еще брейк-пойнт.

16:35

Ох! Вторую принимал на вылет Адриан, но попал в сетку — ровно.

16:34

Шикарно действовал Маннарино, а Рублев несколько раз положил ему мяч прямо на ракетку. В итоге виннерс с лета от сетки — меньше, брейк-пойнт у француза.

16:33

Агрессивный прием второй подачи и ответ в сетку от Рублева — 40:40.

16:33

Нет приема у Маннарино — 40:30.

16:32

Двойная ошибка — 30:30.

16:32

Затяжной розыгрыш, в котором Маннарино был великолепен, и в итоге француз закончил смэшем — 30:15.

16:31

Уверенное начало второй партии от Рублева на его подаче — 30:0.

16:29

Абсолютно равный и очень напряженный первый сет, но в итоге Рублев поймал свой шанс на чужой подаче, и было это при счете 6:5 в его пользу! 1-0 по сетам!

16:28

Рублев принял непростую вторую подачу, смог зацепиться за розыгрыш, выровнять его, а потом Маннарино пробил в сетку — 7:5!

16:27

Ошибся Маннарино! 30:40 — сетбол у Рублева!

16:26

Двойная ошибка — 30:30.

16:26

Маннарино вышел вперед и уверенно забил виннерс — 30:15.

16:25

Укоротил Маннарино, но Рублев догнал, и француз не справился — 15:15.

16:25

Уверенно начал свою подачу француз — 15:0.

16:23

Эйс — 6:5. Тай-брейк Рублев себе уже обеспечил.

16:22

Все четко сделал Рублев в атаке, и соперник в итоге не попал по длине обводкой — 40:15.

16:22

Нет приема — 30:15.

16:21

Выдержал Рублев в атаке попадания соперника в линию, и в итоге Адриан пробил в сетку — 15:15.

16:21

Какой прием от Маннарино! 0:15.

16:20

И еще очко с подачи — 5:5.

16:19

Эйс — 40:0.

16:18

Маннарино выбрался в розыгрыше из тяжелейшей ситуации и выиграл его кроссом. А затем взял очко подачей — 30:0.

16:16

Пробивая на вылет в розыгрыше, Маннарино не попал по длине — 5:4.

16:15

Выманил Маннарино Рублева к сетке. Россиянин не идеально действовал, но в итоге соперник не перебил сетку — больше.

16:14

Зацепился Маннарино за прием, но в розыгрыше не попал по длине — ровно.

16:14

Какой форхенд на вылет от Маннарино — меньше, брейк-пойнт номер три.

16:13

Нет приема — больше.

16:13

Ох, в обмене бэкхендами в розыгрыше, где Андрей вел игру, он же в итоге пробил в трос, от которого мяч свалился обратно на его сторону — меньше, брейк-пойнт.

16:12

А вот тут на втором мяче в сетку под давлением сыграл россиянин — ровно.

16:11

Прием в сетку — больше.

16:11

Завязался нервный розыгрыш, и Рублев заставил оппонента не попасть по длине — 40:40.

16:10

Очень мощный прием второй подачи, и Рублев сорвал — 30:40, первый в матче брейк-пойнт!

16:10

Двойная ошибка — 30:30.

16:09

Идеальный противоход Рублева — 30:15.

16:08

А вот тут принял вторую Адриан, и Рублев не справился с ответом — 15:15.

16:08

Блестящий косой эйс Рублева — 15:0.

16:08

Но тут же эйс — 4:4.

16:07

Бегал Рублев и в итоге в движении идеально обвел вышедшего на хафкорт соперника — 40:15.

16:07

Эйс — 40:0.

16:06

Очко Маннарино с подачи, а затем после выхода к сетке — 30:0.

16:04

Прием второй подачи в сетку — 4:3.

16:03

Блестящий укороченный Рублева — 40:0.

16:03

Эйс — 30:0.

16:03

Отличная подача Рублева и затем перевод по линии после приема соперника — 15:0.

16:02

Рублев пытался принять на вылет, но угодил чуточку в коридор — 3:3.

16:02

Нет приема — 40:0.

16:01

И опять в самую линию попал француз, а Андрей — нет. 30:0.

16:01

Уверенной подачей начинает свой гейм Маннарино — 15:0.

15:59

Очень высокий отскок косой подачи, с которым француз не справился — 3:2.

15:59

И еще эйс — 40:0.

15:58

Эйс — 30:0.

15:58

Не получается у француза прием — 15:0.

15:57

И еще эйс — 2:2.

15:57

Эйс — 40:15.

15:56

И опять сорвал Рублев прием второй подачи. Хорошо Маннарино закрутил — 30:15.

15:55

Рублев сорвал прием второй подачи — 15:15.

15:55

Яркий первый розыгрыш на подаче француза, который смог перехватить инициативу в обмене ударами, но в итоге не попал — 0:15.

15:52

Подачей завершил гейм — 2:1.

15:52

Завязался равный розыгрыш, и после попадания в заднюю линию от соперника Андрей сорвал удар — 40:30.

15:51

Андрей пробил в сетку после неплохого приема — 40:15.

15:51

Шикарный перевод Рублева в завязавшемся розыгрыше — 40:0.

15:50

Аут с приема. Рублев не стал трогать мяч — 30:0.

15:49

Не добежал Маннарино до мяча после агрессивного удара Андрея — 15:0.

15:49

Классно принял Рублев, но Маннарино достал и ответил на вылет — 1:1.

15:49

Рублев сорвал прием второй подачи — 40:30.

15:48

Рублев вроде получил атакующую позицию, гонял соперника по корту, но Маннарино ответил поострее, и россиянин дал в сетку — 30:30.

15:47

Не попал Маннарино по длине после глубокого удара Рублева — 15:30.

15:47

А вот тут не попал Рублев в корт — 15:15.

15:46

Шикарный удар Рублева — 0:15.

15:45

Непростой и очень важный розыгрыш, и в итоге в самую боковую линию на вылет пробил Рублев — 1:0.

15:44

В обмене ударами слева налево француз попал в самую линию, и Рублев был к этому не готов — 40:30.

15:43

Подача, прием, удар на вылет с форхенда с хафкорта — 40:15.

15:43

Эйс — 30:15.

15:42

Подачей отыгрался россиянин — 15:15.

15:42

Француз сразу же на вылет принял вторую подачу соперника — 0:15.

15:41

Матч начинается, Андрей Рублев выходит на подачу.

15:40

Рублев занимает 14-е место в рейтинге, его соперник — 123-й. Победитель сегодняшнего матча выйдет на испанца Карлоса Алькараса или Яна-Леннарда Штруффа из Германии.

15:35

Соперники встречались четырежды, и в трех случаях победу одерживал россиянин. В том числе выиграл Рублев в финале турнира в Москве в 2019 году. Правда, там же через два года Маннарино взял реванш в 1/8 финала. Потом были еще две победы Андрея, включая последнюю в 1/16 финала «Мастерса» в Шанхае в 2023 году. Причем россиянин все победы одержал в двух партиях и достаточно легко по счету в них, а Маннарино выиграл в трех сетах.

15:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче третьего круга «Уимблдона» россиянин Андрей Рублев встречается с французом Адрианом Маннарино. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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