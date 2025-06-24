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Знаменитая теннисистка объяснила, как советы Сафина влияют на Рублева

Экс-теннисистка Петрова: Рублев воспринимает советы Сафина
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Jaimi Joy/Reuters

Бывшая третья ракетка мира в одиночном и парном разрядах Надежда Петрова в комментарии для «Газеты.Ru» в преддверии Уимблдона заявила, что Андрей Рублев благодаря сотрудничеству с Маратом Сафиным смог стать спокойнее и нашел решение своих психологических проблем.

«Ребята сейчас все хорошо смотрятся, все в хорошей форме. Медведев, Хачанов, Рублев вроде бы теперь уже нашел ключ к своей этой ситуации. Плюс вот это партнерство с Маратом Сафиным его успокоило, приземлило. Он сейчас играет, показывает хороший теннис, там просто какие-то игровые нюансы, и ему сейчас просто нужны победы, чтобы почувствовать себя уверенно. Когда что-то говорит Сафин, это по-другому воспринимается. У Марата тоже была непростая, энергетичная карьера. У него там были свои «скелеты в шкафу», с которыми он боролся. И вот на своем примере он ему спокойно это объясняет, может быть, иной раз даже как-то с каким-то юмором. Поэтому я уже не вижу вот этого негатива, напряжения сейчас. Опять появилась улыбка у Андрея, что очень приятно за этим наблюдать, — считает Петрова.

Рублев в данный момент занимает 14-е место в мировом рейтинге. Марат Сафин, в свое время добиравшийся до первой строчки рейтинга АТР, работает в команде российского теннисиста меньше года.

Ранее российская теннисистка сенсационно проиграла на турнире в Германии.

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