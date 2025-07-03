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Скандировавший оскорбительную кричалку игрок «Зенита» получил штраф

РФС оштрафовал игрока «Зенита» Мостового на ₽75 тысяч за кричалку про «Спартак»
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Vyacheslav Yevdokimov/Wikimedia

Российский футбольный союз (РФС) принял решение наказать футболиста «Зенита» Андрея Мостового за оскорбительную кричалку в адрес «Спартака». Об этом сообщает РБ Спорт со ссылкой на пресс-службу организации.

Источник утверждает, что 27-летний футболист наказан за нарушение статьи 15 «Умаление чести, достоинства и деловой репутации» Регламента РФС по этике.

Мостовой вместе с фанатами оскорблял «Спартак» в конце мая.

В рамках матча легенд встречались санкт-петербургский «Зенит» и ленинградский «Зенит». Футболисты сыграли два тайма по 35 минут, победа досталась санкт-петербургской команде со счетом 3:1.

Счет в матче открыл Александр Кержаков на 5-й минуте, следом на 24-й минуте отличился Андрей Аршавин. На 30-й минуте за санкт-петербургскую команду забил Александр Анюков. Единственный гол ленинградского «Зенита» оформил Павел Погребняк, который реализовал пенальти на 66-й минуте.

Ранее Мостовой высмеял Мостового.

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