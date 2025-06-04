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Мостовой высмеял Мостового

Александр Мостовой обвинил Андрея Мостового в том, что тот позорит фамилию
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что игрок «Зенита» Александр Мостовой позорит фамилию. Его слова приводит «Чемпионат».

«После того, как Андрей кричалкой замарал нашу фамилию, которую уважают во всей Европе, что ему говорить? Пускай возьмется за голову и играет в футбол! Он пока молодой и в жизни мало что понимает. А фамилию замарать не позволю», — заявил Александр Мостовой.

6 июня в «Лужниках» пройдет товарищеский матч между сборными России и Нигерии. 10 июня сборная России сыграет в Минске с Белоруссией.

19 марта сборная России под руководством Валерия Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году и разгромила национальную команду Гренады с результатом 5:0. Россия также сыграла матч с Замбией 25 марта в Москве, игра закончилась с аналогичным счетом.

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой.

Ранее Мостовой призвал Мостового быть поскромнее.

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