Игрок «Зенита» скандировал с фанатами оскорбительную кричалку про «Спартак»

Нападающий петербургского «Зенита» Андрей Мостовой на матче легенд, который состоялся в рамках празднования ста лет со дня основания клуба, пришел на фанатскую трибуну.

Футболист вместе с болельщиками скандировал оскорбительную кричалку про московский «Спартак», которая содержит в себе нецензурную лексику.

В рамках матча легенд встречались санкт-петербургский «Зенит» и ленинградский «Зенит». Футболисты сыграли два тайма по 35 минут, победа досталась санкт-петербургской команде со счетом 3:1.

Счет в матче открыл Александр Кержаков на 5-й минуте, следом на 24-й минуте отличился Андрей Аршавин. На 30-й минуте за санкт-петербургскую команду забил Александр Анюков. Единственный гол ленинградского «Зенита» оформил Павел Погребняк, который реализовал пенальти на 66-й минуте.

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти.

Ранее «Зенит» сделал заявление по поводу назначения Карпина.