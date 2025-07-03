Ставившего на себя игрока отстранили от футбола

Российский футбольный союз (РФС) принял решение дисквалифицировать нападающего «Сочи» Владимира Писарского на четыре года (три — условно) от любой деятельности, связанной с футболом. Об этом сообщает Sport Baza.

Утверждается, что речь идет о первом стыковом матче за право остаться в Российской премьер-лиге (РПЛ) между «Сочи» и «Пари Нижним Новгородом». При счете 1:0 в пользу сочинской команды Писарский сделал грубый фол в центре поля, за что получил красную карточку. После этого «Сочи» дважды пропустил и проиграл матч со счетом 1:2.

Позже руководство «Сочи» и спонсора команды букмекерской компании «Бетсити» обвинили Писарского в игре на ставках через своего друга и в манипулировании результатом матча. Писарский прошел полиграф, который показал, что он не делал ставки и не совершал никаких действий против своей команды, однако в РФС не стали принимать это во внимание.

Ранее сообщалось, что «Зенит» убеждает футболиста перейти в «Спартак».