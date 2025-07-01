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В РФС заявили, что не будут рассматривать результаты полиграфа ставившего на себя игрока

Митрофанов: Писарский передал РФС данные с полиграфа, который прошел сам
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Футбольный клуб «Сочи»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, что нападающий «Сочи» Владимир Писарский сам прошел полиграф, по этой причине организация не может опираться на эти данные. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Впервые сталкиваюсь с ситуацией, когда футболист приходит с результатами полиграфа. Даже не знаю, какие вопросы были заданы. Его вызвали на дачу показаний, а он пришел с результатами своего полиграфа. Для нас это просто бумажка», — заявил Митрофанов.

По информации СМИ, речь идет о первом стыковом матче за право остаться в Российской премьер-лиге (РПЛ) между «Сочи» и «Пари Нижним Новгородом». При счете 1:0 в пользу сочинской команды Писарский сделал грубый фол в центре поля, за что получил красную карточку. После этого «Сочи» дважды пропустил и проиграл матч со счетом 1:2.

Если вина Писарского будет доказана, то результат матча может быть аннулирован. В таком случае «Сочи» должно быть присуждено поражение 0:3 и клуб не должен играть в РПЛ.

Ранее в Госдуме призвали наказать ставившего на себя футболиста.

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