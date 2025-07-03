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«Зенит» убеждает футболиста Сергеева перейти в «Спартак»

Журналист Карпов: глава «Зенита» Медведев убеждает Сергеева перейти в «Спартак»
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Михаил Киреев/РИА Новости

Глава петербургского «Зенита» Александр Медведев лично звонит футболисту Ивану Сергееву, убеждая перейти его в московский «Спартак», сообщает в своем Telegram-канале журналист Иван Карпов.

Сергеев выступал в сезоне-2024/25 за самарские «Крылья Советов». Сам футболист хочет перейти в московское «Динамо».

Отмечается, что «Зенит» не может уговаривать футболиста перейти в «Спартак» из-за того, что это является нарушением регламента. «Зенит» объясняет свои действия тем, что хочет получить больший процент от трансфера Сергеева в «Динамо».

30-летний Сергеев по ходу минувшего сезона перебрался из санкт-петербургского «Зенита» в «Крылья Советов». В составе сине-бело-голубых он сыграл 18 минут в трех матчах чемпионата, после чего в 23 играх за самарцев отметился девятью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Московское «Динамо» после окончания сезона возглавил Валерий Карпин, являющийся также главным тренером сборной России.

Ранее сообщалось о том, что «Спартак» может перехватить Сергеева у московского «Динамо».

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