«По-любому пригодится»: Мостовой оценил трансфер бывшего игрока ЦСКА в «Спартак»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой назвал переход нападающего Антона Заболотного в «Спартак» хорошим приобретением. Его слова приводит «Советский спорт».

«Заболотный — хорошее приобретение для «Спартака». По-любому пригодится, даже выходя на замены или еще как-то. Можно ли назвать Заболотного футболистом уровня «Спартака»? Я за свою карьеру каких только футболистов не видел. А они почему-то были и там, и там, и там», — заявил Мостовой.

34-летний Антон Заболотный является воспитанником московского ЦСКА. В Российской премьер-лиге он дебютировал в составе «Тосно», после чего выступал за санкт-петербургский «Зенит», «Сочи», ЦСКА и подмосковные «Химки», в составе которых он в последнем чемпионате РПЛ провел 29 матчей, отметившись шестью забитыми мячами и пятью результативными передачами. В «Спартак» форвард пришел в качестве свободного агента.

Ранее легенда ЦСКА раскритиковал трансфер Антона Заболотного в «Спартак».