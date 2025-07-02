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Легенда ЦСКА раскритиковал трансфер Заболотного в «Спартак»

Экс-игрок ЦСКА Пономарев раскритиковал переход Заболотного в «Спартак»
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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что нападающему Антону Заболотному не стоило подписывать контракт со «Спартаком».

«Не надо было ему в «Спартак» переходить, не впишется он в эту команду. «Спартак» — это команда с игроками, у которых есть хорошая техника, а Заболотный — игрок силового плана. Его нужно обеспечивать мячами, для этого нужны хорошие фланги. На него надо работать. Он хорош тем, что борется за мяч всегда, вот в этом у него преимущество. Не боится борьбы, работает на 100% и делает только то, что умеет делать. А то, что делать не умеет, не делает. Правда, больше он не умеет, чем умеет», — заявил Пономарев.

34-летний Антон Заболотный является воспитанником московского ЦСКА. В Российской премьер-лиге он дебютировал в составе «Тосно», после чего выступал за санкт-петербургский «Зенит», «Сочи», ЦСКА и подмосковные «Химки», в составе которых он в последнем чемпионате РПЛ провел 29 матчей, отметившись шестью забитыми мячами и пятью результативными передачами. В «Спартак» форвард пришел в качестве свободного агента.

Ранее Владимир Пономарев остался в восторге от игры ЦСКА с «Партизаном».

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