Вышедший в РПЛ клуб подписал контракт с воспитанником «Спартака»

Воспитанник «Спартака» полузащитник Михаил Игнатов прибыл в расположение «Сочи» и в ближайшие дни подпишет с клубом контракт. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

«Спартак» объявил об уходе из клуба 25-летнего Игнатова 1 июня. Футболист является выпускником академии красно-белых.

В составе «Спартака» Игнатов сыграл в 132 матчах, в которых забил девять голов и отдал 16 результативных передач. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет €1,2 млн.

«Краснодар» завершил чемпионат сезона-2024/25, набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак».

Ранее в «Зените» раскрыли, почему проиграли в сезоне РПЛ.