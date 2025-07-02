В «Зените» раскрыли, почему проиграли в сезоне РПЛ

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев выразил мнение, что две судейские ошибки не в пользу команды стали ключевыми в поражении в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит РИА Новости.

«Два нарушения повлияли на чемпионскую гонку: это гол из офсайда в матче «Спартак» — «Зенит» и нарушение на Венделе, после которого мы пропустили в матче «Локомотив» — «Зенит». Думаю, все надеются, что судейство будет более профессиональным и объективным», — заявил Медведев.

«Краснодар» завершил чемпионат сезона-2024/25, набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак».

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