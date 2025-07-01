Скаут ЦСКА умер в 27 лет

Сотрудник футбольного ЦСКА, воспитанник армейцев Георгий Кодзаев скончался на 28-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Он был добрым, честным человеком, который всегда был готов прийти на помощь, отличным профессионалом и верным товарищем. Руководство и коллектив ПФК ЦСКА выражают свои искренние соболезнования родным и близким Гоши», — говорится в заявлении.

Известно, что Кодзаев скончался после продолжительной болезни.

Кодзаев — воспитанник ЦСКА. В 2021-м году он завершил карьеру и работал скаутом в армейском клубе.

В конце июня в Подмосковье во время матча умер футболист, а в начале того же месяца погиб болельщик, упав с трибуны во время финала Лиги наций.

Ранее умер самый известный биатлонный болельщик.