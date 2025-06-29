В Подмосковье во время матча умер футболист

Футболист Калмыков умер по время матча в Подмосковье

26-летний футболист Артем Калмыков умер во время матча Лиги «B-3» первенства Московской области между командами «Парковый» и «Нара», передает Telegram-канал SHOT.

Калмыков выступал за клуб «Парковый». На 60-й минуте матча он упал и потерял сознание. Его вынесли за пределы площадки, до приезда скорой его пытался реанимировать спортивный врач, но безуспешно. В результате спортсмен скончался.

По факту смерти футболиста во время игры будет проведена проверка.

21 мая 2015 года в возрасте 33 лет умер бывший хоккеист системы магнитогорского «Металлурга» Кирилл Лебедев. Отмечается, что у хоккеиста остановилось сердце, когда он был за рулем. 21 мая игрок около девяти утра привез двух своих сыновей в школу в Магнитогорске, вернулся в машину и собирался ехать по делам. В автомобиле Лебедеву стало плохо. Очевидцы вызвали скорую, но он скончался до приезда медицинских работников.

В 2010 году Лебедев стал обладателем Кубка Харламова в составе команды «Стальные лисы».

Ранее фанат умер, упав с трибуны во время финала Лиги наций.