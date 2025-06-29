На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье во время матча умер футболист

Футболист Калмыков умер по время матча в Подмосковье
close
Telegram-канал «SHOT»

26-летний футболист Артем Калмыков умер во время матча Лиги «B-3» первенства Московской области между командами «Парковый» и «Нара», передает Telegram-канал SHOT.

Калмыков выступал за клуб «Парковый». На 60-й минуте матча он упал и потерял сознание. Его вынесли за пределы площадки, до приезда скорой его пытался реанимировать спортивный врач, но безуспешно. В результате спортсмен скончался.

По факту смерти футболиста во время игры будет проведена проверка.

21 мая 2015 года в возрасте 33 лет умер бывший хоккеист системы магнитогорского «Металлурга» Кирилл Лебедев. Отмечается, что у хоккеиста остановилось сердце, когда он был за рулем. 21 мая игрок около девяти утра привез двух своих сыновей в школу в Магнитогорске, вернулся в машину и собирался ехать по делам. В автомобиле Лебедеву стало плохо. Очевидцы вызвали скорую, но он скончался до приезда медицинских работников.

В 2010 году Лебедев стал обладателем Кубка Харламова в составе команды «Стальные лисы».

Ранее фанат умер, упав с трибуны во время финала Лиги наций.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами