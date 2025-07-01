Махачев потерял первое место в рейтинге лучших бойцов UFC

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Илия Топурия поднялся на первое место в обновленной версии рейтинга лучших бойцов лиги вне зависимости от категории после победы над бразильцем Чарльзом Оливейрой.

Грузинский боец сместил с первой строчки россиянина Ислама Махачева. Тройку замыкает еще один грузин Мераб Двалишвили.

В главном поединке UFC 317, который состоялся 29 июня на «Т-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, Топурия одержал победу нокаутом в первом раунде и завоевал пояс в легком весе. Ранее этим поясом владел Махачев, но он оставил его, приняв решение перейти в полусредний вес, из-за чего отказался от своего предыдущего титула.

В мае Топурия заявил, что Махачев боится драться с ним.

«Ислам даже не сможет дотронуться до моих ног, потому что первое, что Махачев ощутит — это желание, чтобы я отправил его обратно в Россию. Этот парень не хочет драться со мной, заключается в том, что он знает: я его побью», — заявил Топурия.

Ранее российский боец пострадал от взрыва зарядного устройства.