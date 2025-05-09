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Грузинский боец резко высказался в адрес Махачева

Топурия заявил, что Махачев боится драться с ним
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Diego Ribas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе грузинский боец Илия Топурия заявил, что россиянин Ислам Махачев боится драться с ним. Его слова приводит Championship Rounds в социальных сетях.

«Ислам даже не сможет дотронуться до моих ног, потому что первое, что Махачев ощутит — это желание, чтобы я отправил его обратно в Россию. Этот парень не хочет драться со мной, заключается в том, что он знает: я его побью», — заявил Топурия.

В марте появилась информация, что Махачев пока не согласился выйти в октагон с Топурией, поскольку считает, что грузинскому бойцу «надо заслужить чемпионский поединок». В случае отказа Махачева UFC лишит его титула, а Топурия сможет сразиться с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой — ближайшим претендентом на титул чемпиона UFC в легком весе.

В главном поединке турнира UFC 311, который состоялся 19 января в Лос-Анджелесе, Махачев одолел представителя Бразилии Ренато Мойкано и рекордный четвертый раз провел защиту титула. Махачев в середине раунда перевел поединок в партер, где заставил соперника сдаться. Изначально Махачев должен был подраться с Арманом Царукяном. 17 января Царукян снялся с боя.

Ранее российский боец пострадал от взрыва зарядного устройства.

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