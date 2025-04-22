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Российский боец пострадал от взрыва зарядного устройства

Боец Исмаилов сообщил, что пострадал при взрыве зарядного устройства

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Магомед Исмаилов на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказал, что пострадал от взрыва портативного зарядного устройства.

Спортсмен поделился, что он спал, когда произошел взрыв. Исмаилов проснулся от возгорания одеяла, после чего потушил его. В результате взрыва он получил пару рассечений на голове и легкий ожог.

«Тут сечка, тут тоже. Штаны загорелись. Проснулся от того, что одеяло горит, зарядка взорвалась, представляете. Открываю глаза, все горит. В зеркало смотрю, все лицо в крови. Одеяло потушил, умылся», — поделился он.

Последний раз в октагон Исмаилов выходит 21 июля 2024 года, он провел поединок с Владимиром Минеевым. Бой длился восемь раундов и завершился победой Минеева, ее судьи присвоили единогласно.

Минеев и Исмаилов уже провели два боя по правилам ММА. Первый прошел в 2018 году и завершился ничьей. Во втором поединке, который состоялся в 2021 году, Минеев победил техническим нокаутом. 34-летний Минеев одержал 17 побед и потерпел одно поражение. 38-летний Исмаилов выиграл 18 боев и потерпел четыре поражения.

Ранее боец UFC заявил, что не будет драться в России.

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