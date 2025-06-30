«А что бы изменилось?» Экс-игрок «Динамо» ответил на претензии клуба к Кубку России

Бывший футболист московского «Динамо» Олег Терехин назвал ерундой подозрения в честности проведения жеребьевки Кубка России. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Я читал об этом. Думаю, представителей клубов все-таки надо приглашать на жеребьевку. Иначе это неправильно. Не знаю, как это обычно проходит. С другой стороны, а что бы изменилось, если бы представители «Динамо» были на жеребьевке?» — заявил он.

Жеребьевка состоялась 29 июня. Сразу после нее появилась информация, что ряд клубов намерен опротестовать результаты. Причиной для этого послужил тот факт, что жеребьевка проводилась в записи и без единого представителя клубов РПЛ. Указано, что никто не может знать, сколько дублей было сделано перед тем, как выпал предъявленный результат.

Московское «Динамо» после жеребьевки выступило с критикой.

«Мы неприятно удивлены подходом к жеребьевке Кубка России. Жеребьевка не транслировалась в прямом эфире, на ней не было представителей нашего клуба. Не было никакой возможности контроля, что жеребьевка проходит честно и, самое главное, однократно», — сообщили в клубе.

Действующим обладателем трофея является московский ЦСКА, который в финале турнира одержал победу над «Ростовом» в серии послематчевых пенальти.

Ранее РФС назвал оскорбительным скандал с Кубком России.